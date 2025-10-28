Присвоили 46 млн тенге через ЭЦП начальника: условный срок получили бухгалтеры в ЗКО

Двух бухгалтеров районной библиотечной системы в ЗКО признали виновными в присвоении почти 46 млн тенге. Используя доступ к ЭЦП руководителя, они перечисляли бюджетные деньги на свои счета. Суд назначил им условный срок и запретил заниматься бухгалтерией в течение 8 лет, передает Zakon.kz.

В суде Теректинского района ЗКО 28 октября 2025 года огласили приговор в отношении двух бухгалтеров ГУ "Централизованная библиотечная система Теректинского района".

Из материалов дела следует, что подсудимые, используя служебное положение и доступ к электронной подписи директора, с 2023 по 2025 год перечисляли деньги, предназначенные на выплату зарплат, на свои личные счета. В результате учреждению был причинен ущерб в 45,9 млн тенге.

"Таким образом, подсудимые совершили тяжкое преступление, предусмотренное статьей 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору", – говорится в приговоре.

Одна из подсудимых полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, на преступление ее толкнуло безденежье, с которым она столкнулась в 2021 году после смерти супруга. Ей нужно было оплачивать обучение сына, а в 2023 году ей поставили диагноз "рак молочной железы".

Вторая подсудимая также сообщила, что пошла на преступление из-за финансовых проблем.

Ущерб подсудимые возместили в полном объеме.

Приговором суда обе подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. Все это время экс-бухгалтеры будут находиться на пробационном контроле, а это значит, что им запрещено менять постоянное место жительства, работы без уведомления уполномоченного государственного органа.

В качестве дополнительного наказания суд запретил им заниматься бухгалтерской деятельностью в течение восьми лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.