Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Семее задержан учитель НВП: в чем его подозревают и при чем тут восьмиклассница

Насилие над детьми, педофилия, насилие над несовершеннолетними , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 12:12 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 20 ноября 2024 года, в некоторых мессенджерах появилась информация, что в Семее по подозрению в изнасиловании восьмиклассницы задержали учителя начальной военной подготовки (НВП). Что об этом рассказали в полиции и отделе образования – в материале Zakon.kz.

В областной полиции информацию о задержании подтвердили и раскрыли некоторые детали.

"По заявлению матери несовершеннолетней о действиях сексуального характера в июле текущего года в отношении ее дочери со стороны 32-летнего жителя Семея полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия".Пресс-служба Департамента полиции Абайской области

Дополнительная информация, как отметили в полиции, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит.

В свою очередь руководитель Отдела образования Семея Биржан Булабаев уточнил, что учитель работает в школе преподавателем НВП с 2022 года.

"В настоящее время ситуация находится под контролем компетентных органов, проводится расследование. По итогам расследования будет предоставлена дополнительная информация. На период следственных мероприятий учитель отстранен от работы. Родителям предложено обратиться за оказанием психологической помощи ученице к уполномоченному по правам детей и в центр психологической поддержки. Ученица продолжает посещать занятия", – рассказал он.

16 ноября 2024 года уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева рассказала, что в одном из районов отчим неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней падчерицы. Как выяснилось, девочка рассказала о своей беде классному руководителю.

Читайте также

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, родители, семья
Спасатели Караганды помогли годовалой малышке
пожар на рынке
Крупный пожар произошел на территории популярного рынка в Алматы
помощь спасателей
В Петропавловске спасатели помогли пятилетнему ребенку сохранить палец
Динара Халдарова
Абайская область Образование Семей 2024 год Изнасилования Сексуальные домогательства Изнасилования Сексуальные домогательства
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: