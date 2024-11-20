В Семее задержан учитель НВП: в чем его подозревают и при чем тут восьмиклассница

Сегодня, 20 ноября 2024 года, в некоторых мессенджерах появилась информация, что в Семее по подозрению в изнасиловании восьмиклассницы задержали учителя начальной военной подготовки (НВП). Что об этом рассказали в полиции и отделе образования – в материале Zakon.kz.

В областной полиции информацию о задержании подтвердили и раскрыли некоторые детали.

"По заявлению матери несовершеннолетней о действиях сексуального характера в июле текущего года в отношении ее дочери со стороны 32-летнего жителя Семея полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия". Пресс-служба Департамента полиции Абайской области

Дополнительная информация, как отметили в полиции, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит.

В свою очередь руководитель Отдела образования Семея Биржан Булабаев уточнил, что учитель работает в школе преподавателем НВП с 2022 года.

"В настоящее время ситуация находится под контролем компетентных органов, проводится расследование. По итогам расследования будет предоставлена дополнительная информация. На период следственных мероприятий учитель отстранен от работы. Родителям предложено обратиться за оказанием психологической помощи ученице к уполномоченному по правам детей и в центр психологической поддержки. Ученица продолжает посещать занятия", – рассказал он.

16 ноября 2024 года уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева рассказала, что в одном из районов отчим неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней падчерицы. Как выяснилось, девочка рассказала о своей беде классному руководителю.