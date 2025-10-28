#АЭС в Казахстане
Общество

Фальшивые медики атакуют астанчан: в столице появился новый вид мошенничества

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 19:30 Фото: freepik
В Астане появилась новая схема мошенничества: неизвестные звонят гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник, и просят продиктовать код из SMS якобы для подтверждения записи на скрининг, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения Астаны в ответ на запрос NoFake.kz, государственные медицинские организации никогда не запрашивают SMS-коды для подтверждения приглашений или записи на обследование.

"В последнее время фиксируются случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, выдавая себя за медиков, просят сообщить код, пришедший по SMS. Настоящие поликлиники не используют такие методы. Подобные звонки не имеют отношения к системе здравоохранения", – подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что SMS-коды применяются исключительно для входа в официальные цифровые сервисы или подтверждения действий внутри них. Жителям столицы настоятельно советуют не передавать такие данные третьим лицам.

Один из подобных случаев недавно обсуждался в чате жилого комплекса. По словам жительницы Юлии, неизвестная женщина позвонила ее матери, представилась медсестрой и пригласила пройти скрининг, после чего попросила назвать код из SMS. Подозревая мошенничество, женщина отказалась и избежала обмана.

В управлении напомнили: если вам звонят от имени медучреждения и просят сообщить проверочный код – это мошенники.

Ранее сообщалось, что казахстанцы все чаще становятся жертвами фишинговых атак, замаскированных под сообщения о нарушении ПДД.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
