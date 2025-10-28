В Астане наказали мужчину, бегавшего в нижнем белье по ТЦ с плакатом "Подари мне квартиру!"

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны 28 октября назначил 15 суток административного ареста мужчине, устроившему хулиганскую выходку в одном из торговых центров столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, 21 октября 2025 года гражданин М., находясь в торговом центре, в нижнем белье бегал по помещению с плакатом в руках и выкрикивал фразу: "Подари мне квартиру!" Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК – "Мелкое хулиганство".



"В суде М. признал вину, раскаялся и пояснил, что хотел привлечь внимание, чтобы выиграть квартиру в Астане. Ранее к административной ответственности не привлекался", – говорится в сообщении.

С учетом обстоятельств дела и признания вины суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

