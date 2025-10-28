#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Общество

В Астане наказали мужчину, бегавшего в нижнем белье по ТЦ с плакатом "Подари мне квартиру!"

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 20:35 Фото: pexels
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны 28 октября назначил 15 суток административного ареста мужчине, устроившему хулиганскую выходку в одном из торговых центров столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, 21 октября 2025 года гражданин М., находясь в торговом центре, в нижнем белье бегал по помещению с плакатом в руках и выкрикивал фразу: "Подари мне квартиру!" Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК – "Мелкое хулиганство".

"В суде М. признал вину, раскаялся и пояснил, что хотел привлечь внимание, чтобы выиграть квартиру в Астане. Ранее к административной ответственности не привлекался", – говорится в сообщении.

С учетом обстоятельств дела и признания вины суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Иностранца наказали в Астане за нарушение порядка на борту самолета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Астане наказали агрессивного мужчину, сломавшего стену в подъезде жилого дома
19:14, 23 ноября 2024
В Астане наказали агрессивного мужчину, сломавшего стену в подъезде жилого дома
Двух мужчин наказали за драку на дороге в Астане
19:38, 12 сентября 2024
Двух мужчин наказали за драку на дороге в Астане
Организатор митинга в Астане арестован на 15 суток
16:33, 28 ноября 2022
Организатор митинга в Астане арестован на 15 суток
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: