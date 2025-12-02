Как наказали блогершу из Астаны, оскорбившую особенных детей и их родителей

2 декабря 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям (СМАП) Астаны рассмотрели дело в отношении блогера по факту мелкого хулиганства, сообщает Zakon.kz.

В суде напомнили, что нарушитель в Instagram опубликовала видеозапись, на которой использовала оскорбительные и нецензурные выражения, в том числе в адрес людей с ограниченными возможностями.

"Досудебное расследование по уголовному делу не проводилось, поскольку инкриминируемое деяние рассматривается исключительно в рамках административного производства. В судебном заседании О. признала вину частично: факт употребления нецензурных выражений подтвердила, однако отрицала наличие умысла на оскорбление детей", – сказано в сообщении.

Санкция ст. 434 ч.1 КоАП (Мелкое хулиганство) предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге), или от 20 до 60 часов общественных работ, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

"В соответствии со ст. 50 ч. 2 КоАП административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. О. имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2016 года рождения, что подтверждается свидетельством о рождении. Отягчающих обстоятельств судом не установлено", – отметили в суде.

Смягчающим обстоятельством признано наличие несовершеннолетнего ребенка.

С учетом характера правонарушения и наличия смягчающего обстоятельства блогерше назначили штраф в размере 78 640 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

А в Семее на 5 суток арестовали стендап-блогера за нецензурное выступление.