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Двух мужчин наказали за драку на дороге в Астане

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 19:38 Фото: Zakon.kz
12 сентября в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям г. Астаны рассмотрено дело в отношении двух мужчин за совершение мелкого хулиганства. Один из участников потасовки оказался военнослужащим, сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что мужчины устроили драку на проезжей части дороги, тем самым своими действиями нарушили общественный порядок. Правонарушители свою вину полностью признали.

"Судом правонарушитель А. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут адмвзысканию в виде адмареста сроком на 10 суток. Гражданин К. является военнослужащим и находился при исполнении служебных обязанностей, в связи с этим суд признал его виновным и направил материалы дела по месту прохождения военной службы для наложения дисциплинарного взыскания, так как согласно ст. 32 КоАП военнослужащие, совершившие правонарушение при исполнении служебных обязанностей, несут ответственность по дисциплинарным уставам". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны

Отметим, что постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Казнете распространилось видео, на котором запечатлена драка между двумя водителями в Астане. На кадрах видно, что мужчины остановились на пешеходном переходе, далее словесная перепалка переросла в драку.

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