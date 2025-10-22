#АЭС в Казахстане
Происшествия

Иностранца наказали в Астане за нарушение порядка на борту самолета

иностранца наказали в Астане за нарушение порядка на борту самолета , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 21:39 Фото: Департамент полиции на транспорте МВД РК
По прибытии авиарейса Франкфурт – Астана сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту по акту был передан иностранный гражданин, допустивший грубое нарушение общественного порядка в ходе полета, сообщает Zakon.kz.

Транспортными полицейскими установлено, что 48-летний гражданин Германии, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и игнорировал законные требования членов экипажа.


"Правонарушитель привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК: за распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, а также за нарушение правил поведения на воздушном судне", – говорится в сообщении.

Департамент полиции на транспорте напоминает: закон един для всех. Соблюдение порядка на борту воздушных судов и на объектах транспортной инфраструктуры – это обязанность каждого человека, независимо от гражданства. Нарушения порядка создают угрозу безопасности пассажиров и экипажа, а также влекут строгую ответственность в соответствии с законодательством РК.

Ранее крупнейшая казахстанская авиакомпания выступила с важным напоминанием о правилах безопасности перед полетом. Пассажирам рекомендуют строго соблюдать уставы авиационной безопасности.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
