В Астане наказали агрессивного мужчину, сломавшего стену в подъезде жилого дома

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны приговорил местного жителя к 20 суткам административного ареста за умышленное повреждение имущества в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома, умышленно повредил кафельную плитку, пнув стену. Размер ущерба составил 142 181 тенге.



Факт правонарушения подтверждается материалами дела, включая протокол об административном правонарушении и видеозапись с места происшествия.

В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся, пояснив, что находился в эмоционально раздраженном состоянии.

Санкция части 1 статьи 147-1 Кодекса об административных правонарушениях ("Умышленное повреждение чужого имущества") предусматривает штраф в размере 50 МРП либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

При вынесении решения суд учел чистосердечное раскаяние и отсутствие аналогичных нарушений в прошлом как смягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством стало совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил административный арест сроком на 20 суток, учитывая степень и характер деяния, а также явное неуважение к окружающим.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане вечером 12 ноября 2024 года 32-летний мужчина надавал тумаков деревянной двери в здании столичного университета и повредил ее.