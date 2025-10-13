#АЭС в Казахстане
Общество

Переселение в Казахстане: какую денежную помощь можно получить от государства и где расселяют людей

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 11:04 Фото: pixabay
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 13 октября 2025 года, рассказали, какая помощь оказывается переселенцам, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

  • субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
  • ежемесячное субсидирование на наем жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
  • направление на краткосрочное профессиональное обучение;
  • содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;
  • выдача сертификатов экономической мобильности.
"Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным на 1 октября 2025 года, в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 5213 человек, в том числе 1725 кандасов и 3488 переселенцев.

"Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9653 человека".Пресс-служба МТСЗН РК

В разрезе регионов расселения переселились в:

  • Павлодарскую область – 1886 человек,
  • Северо-Казахстанскую область – 1516 человек,
  • Костанайскую область – 575 человек,
  • Восточно-Казахстанскую область – 490 человек,
  • область Абай – 305 человек,
  • Акмолинскую область – 257 человек,
  • Атыраускую область – 103 человека,
  • область Улытау – 43 человека,
  • Карагандинскую область – 38 человек.

В регионы расселения кандасы прибыли из:

  • Узбекистана – 612 человек,
  • КНР – 563 человека,
  • Монголии – 377 человек,
  • России – 84 человека,
  • Туркменистана – 49 человек,
  • других стран – 40 человек.

Из числа прибывших 2307 человек трудоспособного возраста, на постоянные рабочие места трудоустроен 1041 человек, заняты предпринимательской деятельностью – 38 человек.

Большинство переселенцев и кандасов были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности и др.

Одним из успешных примеров переселения является семья Курмешовых, которая отмечает положительные изменения в их жизни.

"Мы переехали из Мангистауской области в Костанай. В начале мая 2024 года я обратился в карьерный центр Костаная, где получил консультацию и узнал о перечне необходимых документов для включения в квоту. После включения в региональную квоту мы получили государственную поддержку в виде материальной помощи на переезд, а также субсидии на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг", – рассказал Канат Курмешов.

Канат Курмешов имеет высшее образование по специальностям "Информационные системы" и "Физическая культура и спорт". По прибытии на новое место жительства он был трудоустроен в детско-юношескую школу олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко тренером по карате WKF.

"Я являюсь тренером высшего уровня квалификации без категории, стаж мой составляет 8 лет. Моя супруга Ләззат окончила Мангистауский индустриально-технический колледж им. Оразмаганбета Турмаганбетулы по специальности "Нефтяная промышленность". В прошлом году в августе она открыла ИП "Сақтағанова" для участия в проекте "Бастау бизнес" и успешно получила грант на развитие собственного дела. Она открыла фитнес-клуб", – сообщил глава семьи.

По его словам, в текущем году он сам получил грант в размере 1 572 800 тенге на развитие своего бизнеса – открытия кондитерской.

"Благодаря поддержке государства и предоставленным возможностям наша семья смогла обустроиться на новом месте и начать собственное дело. Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог нам в этом важном шаге к лучшему будущему", – поделился Канат Курмешов.

Ранее в Минтруда сообщили, что с 20 октября 2025 года в Казахстане стартует прием заявок на получение 1,5 млн тенге от государства.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
