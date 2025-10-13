Переселение в Казахстане: какую денежную помощь можно получить от государства и где расселяют людей
В ведомстве напомнили, что в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:
- субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
- ежемесячное субсидирование на наем жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
- направление на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;
- выдача сертификатов экономической мобильности.
"Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет".Пресс-служба МТСЗН РК
По данным на 1 октября 2025 года, в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 5213 человек, в том числе 1725 кандасов и 3488 переселенцев.
"Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9653 человека".Пресс-служба МТСЗН РК
В разрезе регионов расселения переселились в:
- Павлодарскую область – 1886 человек,
- Северо-Казахстанскую область – 1516 человек,
- Костанайскую область – 575 человек,
- Восточно-Казахстанскую область – 490 человек,
- область Абай – 305 человек,
- Акмолинскую область – 257 человек,
- Атыраускую область – 103 человека,
- область Улытау – 43 человека,
- Карагандинскую область – 38 человек.
В регионы расселения кандасы прибыли из:
- Узбекистана – 612 человек,
- КНР – 563 человека,
- Монголии – 377 человек,
- России – 84 человека,
- Туркменистана – 49 человек,
- других стран – 40 человек.
Из числа прибывших 2307 человек трудоспособного возраста, на постоянные рабочие места трудоустроен 1041 человек, заняты предпринимательской деятельностью – 38 человек.
Большинство переселенцев и кандасов были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности и др.
Одним из успешных примеров переселения является семья Курмешовых, которая отмечает положительные изменения в их жизни.
"Мы переехали из Мангистауской области в Костанай. В начале мая 2024 года я обратился в карьерный центр Костаная, где получил консультацию и узнал о перечне необходимых документов для включения в квоту. После включения в региональную квоту мы получили государственную поддержку в виде материальной помощи на переезд, а также субсидии на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг", – рассказал Канат Курмешов.
Канат Курмешов имеет высшее образование по специальностям "Информационные системы" и "Физическая культура и спорт". По прибытии на новое место жительства он был трудоустроен в детско-юношескую школу олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко тренером по карате WKF.
"Я являюсь тренером высшего уровня квалификации без категории, стаж мой составляет 8 лет. Моя супруга Ләззат окончила Мангистауский индустриально-технический колледж им. Оразмаганбета Турмаганбетулы по специальности "Нефтяная промышленность". В прошлом году в августе она открыла ИП "Сақтағанова" для участия в проекте "Бастау бизнес" и успешно получила грант на развитие собственного дела. Она открыла фитнес-клуб", – сообщил глава семьи.
По его словам, в текущем году он сам получил грант в размере 1 572 800 тенге на развитие своего бизнеса – открытия кондитерской.
"Благодаря поддержке государства и предоставленным возможностям наша семья смогла обустроиться на новом месте и начать собственное дело. Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог нам в этом важном шаге к лучшему будущему", – поделился Канат Курмешов.
Ранее в Минтруда сообщили, что с 20 октября 2025 года в Казахстане стартует прием заявок на получение 1,5 млн тенге от государства.