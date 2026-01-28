Названо государство-лидер по числу прибывших в Казахстан кандасов

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 805 этнических казахов. Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 164,8 тыс. этнических казахов. Об этом Zakon.kz 28 января 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Согласно предоставленной информации, прибывшие в Казахстан кандасы являются выходцами:

44,5% – из Узбекистана,

44,1% – из КНР,

4% – из Туркменистана,

3% – из Монголии,

2,5% – из России,

1,9% – из других стран.

По состоянию на 1 января 2026 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершеннолетние – 34% и пенсионеры – 8,6%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15% имеют высшее образование, 27,5% – среднее специальное образование, 51,2% – общее среднее образование и 6,3% не имеют образования.

В Минтруда отметили, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

Акмолинская область,

Абайская область,

Костанайская область,

Павлодарская область,

Атырауская область,

Западно-Казахстанская область,

Восточно-Казахстанская область,

Северо-Казахстанская область.

По итогам 2025 года в регионы расселения переселено 2309 кандасов, что соответствует утвержденной квоте на 2025 год.

Как подчеркнули в МТСЗН, кандасам, расселившимся в вышеуказанных регионах, предоставлены меры государственной поддержки в виде субсидии:

на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 1834 кандасам. В частности, 428 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Кроме того, внедрен сертификат экономической мобильности для покупки и строительства жилья. В прошлом году сертификаты получили 586 семей.

По данным Минтруда, с 1 января 2026 года размер сертификата экономической мобильности увеличен до 1625 МРП.

