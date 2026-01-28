Названо государство-лидер по числу прибывших в Казахстан кандасов
Согласно предоставленной информации, прибывшие в Казахстан кандасы являются выходцами:
- 44,5% – из Узбекистана,
- 44,1% – из КНР,
- 4% – из Туркменистана,
- 3% – из Монголии,
- 2,5% – из России,
- 1,9% – из других стран.
По состоянию на 1 января 2026 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершеннолетние – 34% и пенсионеры – 8,6%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15% имеют высшее образование, 27,5% – среднее специальное образование, 51,2% – общее среднее образование и 6,3% не имеют образования.
В Минтруда отметили, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:
- Акмолинская область,
- Абайская область,
- Костанайская область,
- Павлодарская область,
- Атырауская область,
- Западно-Казахстанская область,
- Восточно-Казахстанская область,
- Северо-Казахстанская область.
По итогам 2025 года в регионы расселения переселено 2309 кандасов, что соответствует утвержденной квоте на 2025 год.
Как подчеркнули в МТСЗН, кандасам, расселившимся в вышеуказанных регионах, предоставлены меры государственной поддержки в виде субсидии:
- на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
- на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).
В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 1834 кандасам. В частности, 428 человек были трудоустроены на постоянную работу.
Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.
Кроме того, внедрен сертификат экономической мобильности для покупки и строительства жилья. В прошлом году сертификаты получили 586 семей.
По данным Минтруда, с 1 января 2026 года размер сертификата экономической мобильности увеличен до 1625 МРП.
