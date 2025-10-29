Обязаны ли казахстанцы оформлять КАСКО при покупке авто в кредит

В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) накануне, 28 октября 2025 года, рассказали, что такое КАСКО и обязательно ли оно при покупке авто в кредит, сообщает Zakon.kz.

Что такое КАСКО?

КАСКО – это добровольное страхование автомобиля, которое помогает владельцу защитить транспортное средство от различных рисков, таких как угон, ДТП (в том числе по вине самого водителя), природные бедствия, пожары и другие непредвиденные ситуации.

В отличие от обязательного страхования гражданской ответственности (ОГПО ВТС), покрывающего ущерб, причиненный другим участникам дорожного движения, КАСКО возмещает убытки, связанные с повреждением или утратой самого застрахованного автомобиля.

Обязательна ли страховка КАСКО при автокредите?

Банк вправе предусмотреть условие об обязательном страховании КАСКО в кредитном договоре, чтобы обезопасить себя от потери залога.

Данное условие связано с тем, что автомобиль остается в залоге у банка до полного погашения кредита. Таким образом, страхование защищает и банк, и владельца автомобиля. При этом банк не имеет права ограничивать клиента в выборе страховой компании.

Можно ли вернуть деньги при досрочном погашении?

В агентстве подчеркнули, что перед подписанием договора КАСКО важно внимательно ознакомиться со всеми его условиями, включая порядок действий при досрочном погашении кредита.

Договор страхования может быть прекращен досрочно, если, например, перестал существовать объект страхования (как застрахованный автомобиль) или исчез сам риск, по которому оформлялась страховка, – например, когда кредит полностью погашен и залог на машину снят.

При досрочном прекращении договора, как пояснили в АРРФР, страховщик вправе удержать часть страховой премии, пропорциональную периоду, в течение которого действовало страховое покрытие. Как правило, при отказе страхователя от договора уплаченная премия не возвращается, если иное не предусмотрено условиями договора.

При этом если договор расторгается в течение 14 календарных дней с момента его заключения, страховщик обязан вернуть часть страховой премии за вычетом стоимости периода, в течение которого страхование уже действовало, но не более 10% от общей суммы страховой премии.

