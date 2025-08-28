Стаж, марка и другие нюансы: от чего зависит цена КАСКО в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выступило с интересной информацией к казахстанцам. В их опубликованном заявлении подробно рассказано о том, что влияет на стоимость полиса КАСКО, сообщает Zakon.kz.

Так, в ведомстве напомнили:

"КАСКО представляет собой добровольный вид автострахования, который обеспечивает защиту транспортного средства от различных рисков – таких как угон, дорожно-транспортные происшествия (в том числе по вине владельца), стихийные бедствия, возгорание и другие ситуации".

В отличие от обязательного страхования гражданской ответственности (ОГПО ВТС), которое покрывает ущерб, причиненный третьим лицам, КАСКО компенсирует убытки, связанные с повреждением или утратой самого автомобиля застрахованного.

Что влияет на стоимость полиса

Объем страхового покрытия. Цена полиса напрямую зависит от перечня покрываемых рисков. Страховые программы могут иметь ограниченный набор рисков (например, только ДТП) либо включать расширенный перечень, в том числе стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и самовозгорание. Увеличение объема покрытия приводит к удорожанию полиса.

Также на стоимость влияют дополнительные опции, такие как услуги эвакуатора или возможность получения страховой выплаты без предоставления справки уполномоченных органов.

Характеристики транспортного средства. Ключевыми параметрами являются марка, модель и год выпуска автомобиля. Более дорогие в ремонте или чаще подверженные угону модели имеют повышенный страховой тариф. В частности, стоимость страхования гибридных автомобилей и электрокаров может быть на 10-35% выше, что обусловлено высокой стоимостью их комплектующих, особенно аккумуляторных батарей.

Сведения о страхователе. На стоимость полиса влияют возраст и водительский стаж страхователя, поскольку данные показатели используются для оценки вероятности наступления страхового случая. Для водителей с меньшим стажем тарифы, как правило, выше. Аналогично использование транспортного средства в коммерческих целях (например, в качестве такси) увеличивает стоимость полиса ввиду повышенных рисков.

Как сэкономить на стоимости

Сэкономить на полисе КАСКО можно разными способами, не жертвуя при этом качеством страховой защиты.

Один из наиболее эффективных вариантов – оформление полиса с франшизой. Это означает, что при наступлении страхового случая часть убытков вы оплачиваете самостоятельно, но за счет этого снижается стоимость самого полиса. Чем выше франшиза, тем ощутимее экономия.

Также существенно влияет количество водителей, допущенных к управлению автомобилем. Полис, оформленный на одного или двух конкретных водителей, будет дешевле, чем страховка с неограниченным числом лиц. Это связано с тем, что риски у страховой компании в таком случае ниже.

Еще один способ сократить расходы – выбрать частичное КАСКО. Оно покрывает не все риски, а только наиболее важные, например, угон или тотальную гибель автомобиля. Такой вариант подходит тем, кто готов самостоятельно устранять незначительные повреждения, но хочет защититься от серьезных финансовых потерь.

Таким образом, стоимость полиса КАСКО формируется с учетом множества факторов: от водительского стажа до места ночной стоянки автомобиля.

"Необходимо внимательно изучать договор КАСКО перед его подписанием, чтобы понимать все условия, ограничения и свои права", – настоятельно предупреждают в АРРФР.

Ранее казахстанцам напомнили об изменениях в правилах досрочного погашения кредитов: они начнут действовать с 31 августа 2025 года.