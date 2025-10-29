Прокурор по делу Бишимбаева Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам с важным предупреждением

Ставшая известной после дела экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева столичный прокурор Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Мошенники добрались и до ее личности – появились дипфейки, на которых она рекламирует якобы инвестиционный проект от "Казатомпрома".

"Это фейк! Сегодня искусственный интеллект умеет не только писать тексты, но и подделывать видео, копировать людей и их голоса. Можно "увидеть" человека, которого там на самом деле нет. Поэтому теперь важно не просто смотреть, а думать – кто снял, зачем и где источник. Мир меняется, но здравый смысл – по-прежнему наше лучшее приложение", – подписала Аймаганова видео со своим "двойником".

В комментариях прокурор добавила, что в ее окружении поверили этому видео.

"Таких мошенников сложно вычислить", – отметила она.

Столичный адвокат в комментарии к публикации рассказал, что и с его изображением тоже создали дипфейк и родственники поверили. Он обратился с заявлением в полицию, но его "списали в наряд".

Казахстанцев неоднократно предупреждали о дипфейках с использованием лиц известных в Казахстане людей. Спикер Сената Маулен Ашимбаев 23 октября заявил, что авторы таких дипфейков должны нести ответственность за свои действия и привлекаться к уголовной ответственности за мошенничество.