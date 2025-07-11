"Не пытайтесь "отмазаться": прокурор Айжан Аймаганова рассказала о запретах в своей семье
Пост в Instagram она озаглавила: "Мама – прокурор. Что под запретом в нашей семье". И дальше перечислила эти запреты.
Жить двойной жизнью: дома – одно, на публике – другое. Требую искренности. Лицемерие – опасная дорога.
Смотреть сквозь пальцы на несправедливость.
"Учу их: молчаливое согласие с несправедливостью – тоже форма участия. Запрещаю безразличие", – пишет Аймаганова.
Дружить с теми, кто живет за счет других.
"Не запрещаю общение вообще, но объясняю: паразитизм – не путь. Люди, делающие зло нормой, – опасны".
Опускаться до хамства, мести или жестокости.
"Даже если они "правы" – объясняю: сила не в крике, а в спокойствии и аргументе", – пояснила прокурор.
Ставить материальные блага выше чести. Она запрещает культ денег: "Деньги – это средство, а не цель".
Быть "хорошими для всех". Мама-прокурор учит стремиться быть честными перед собой.
И последнее. Айжан Аймаганова не позволяет домочадцам пытаться "отмазаться" от ответственности через ее положение.
"Пусть знают: мой статус – не прикрытие, а большее обязательство", – резюмировала она.
Айжан Аймаганова снискала любовь казахстанцев, пока вела в суде дело Куандыка Бишимбаева. После процесса ее повысили в звании и дали новую должность.