Общество

Ашимбаев призвал судить авторов дипфейков как мошенников

Маулен Ашимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 10:52 Фото: parlam.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев 23 октября 2025 года заявил, что авторы дипфейков должны нести ответственность за свои действия и привлекаться к уголовной ответственности за мошенничество, шантаж или незаконный сбор средств, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время заседания палаты при обсуждении закона об искусственном интеллекте (ИИ) был поднят вопрос о распространении дипфейков, в том числе о случаях, когда с их помощью подделываются голоса во время звонков.

"Но, кроме звонков, мы же видим, сколько дипфейков в социальных сетях от каких-то людей. Делают заявления, которые не соответствуют действительности, поддерживают те или иные события, чего нет в реальности. Необязательно, что речь идет о звонках. Наверное, чем дальше в лес, тем больше дров. Это только начало, это только первые звоночки", – озвучил спикер Сената.

Он отметил, что по мере развития технологий ИИ все более серьезной проблемой становятся фейки, искаженная информация и манипуляции.

"Все эти вещи делают люди, не сам ИИ. И именно их надо привлекать к ответственности по статье мошенничества, шантажа, незаконного сбора денег. Хотя, понятно, что здесь достаточно тонкие вопросы", – озвучил Ашимбаев.

19 февраля 2025 года стало известно, что в Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.

3 марта 2025 года депутат Мажилиса Екатерина Смышляева презентовала проект закона "Об искусственном интеллекте (ИИ)".

14 мая 2025 года депутаты Мажилиса одобрили проект Закона РК "Об искусственном интеллекте" в первом чтении.

24 сентября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли Закон РК "Об искусственном интеллекте" во втором чтении и направили его в Сенат Парламента.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
