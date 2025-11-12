Лайфхаки для женщин назвала прокурор Айжан Аймаганова

Прокурор Айжан Аймаганова перечислила важные моменты, которые должны знать современные представительницы прекрасного пола ради их безопасности, сообщает Zakon.kz.

Выступавшая гособвинителем по резонансному делу о жестком убийстве экс-министром Куандыком Бишимбаевым его жены Салтанат Нукеновой прокурор утверждает, что девушкам необходимо знать свои права.

Айжан Аймаганова перечислила пять лайфхаков, как современной девушке обезопасить себя законом.

1. Необходимо знать свои права

"Сейчас введены новые статьи, сталкинг, принуждение к браку, усилен закон о бытовом насилии. Эти нормы предупреждают, если лицо склонно к более тяжким преступлениям", – сказала Аймаганова.

2. Не бойтесь обращаться за защитой

Если кто-то следит, угрожает или применяет насилие – пишите заявление. "Закон на вашей стороне", – утверждает представительница закона.

3. Используйте технологии для безопасности

Установите приложение 102.

Делитесь геолокацией при встречах с незнакомыми людьми или когда едете в такси.

Включайте аудиозапись звонков.

4. Всегда нужно иметь под рукой контакты экстренной помощи :

102 – полиция, 111 – единый кол-центр защиты прав детей и женщин.

"Настройте на телефоне быстрый вызов SOS (номера близких), чтобы при двойном нажатии кнопки сразу отправлялся сигнал", – советует Аймаганова.

5. Документируйте угрозы и домогательства

"Сохраняйте скриншоты сообщений, звонков, фото и видео – это доказательства, которые пригодятся при обращении в полицию", – говорит прокурор.

Ранее Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам с важным предупреждением.