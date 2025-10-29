Скандал вокруг торта: почему блогер должна заплатить кондитеру, объяснила судья

В Астане сегодня, 29 октября 2025 года, судья Гульзада Рашкалиева разъяснила решение по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой, где предметом спора оказался торт за 600 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья отметила, что, согласно материалам дела, в ходе рассмотрения гражданского спора установлено: между сторонами фактически возникли договорные обязательства, которые по своим признакам относятся к отношениям, регулируемым главой 30 Гражданского кодекса, то есть к отношениям бытового подряда.

"Истец, в данном случае в качестве исполнителя, изготовила и передала ответчику, заказчику, торт, согласованный по дизайну и параметрам. Ответчик принял данный товар, использовал по назначению, при этом каких-либо претензий по качеству не заявлял. Статья 644 Гражданского кодекса предусматривает, что подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда представить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемых работах, об их особенностях, цене и форме оплаты. Если по договору подряда работа выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или частично, с окончательным расчетом при получении заказчиком результата работы", – озвучила она.

Судья подчеркнула, это было установлено в ходе судебного заседания и сторонами не оспаривается, что при принятии заказа стороны не достигли соглашения о стоимости работы кондитерского изделия, ни приблизительной ни предварительной суммы.

"Стороны переписывались, все вопросы касательно дизайна, веса и другие касательно изготовления торта стороны обсуждали с 11 июля до 3 августа 2025 года. На момент обсуждения истец не согласовал стоимость. Со стороны ответчика задавался вопрос в первый же день обсуждения о цене изготовления четырехъярусного торта, однако вопрос остался без ответа, и до 3 августа эта тема не обсуждалась. При рассмотрении иска истец представил перед последним судебным заседанием документы – накладные, чеки, квитанции, указывая, что себестоимость работы составляет 440 тысяч тенге, остальная сумма – ее труд над изготовлением данного кондитерского изделия. Эти документы суд не принял во внимание, поскольку они не позволяют объективно установить себестоимость в заявленном истцом размере. Эти документы не содержат детализации, все чеки выданы задним числом, в конце августа, тогда как товар был передан еще 3 августа. Суд учитывает, что истец сама пояснила – торт был изготовлен из продуктов ресторана. Доказать расходы на приобретение ингредиентов истец не смогла, поэтому эти доводы суд признал несостоятельными", – разъяснила Гульзада Рашкалиева.

Судья озвучила, что вместе с тем факт изготовления торта и принятия ответчиком признается.

"Ответчик принял товар, то есть принял результат работы. В соответствии с нормами гражданского законодательства у ответчика возникла обязанность оплатить работу. Суд установил, что предоплата была внесена в размере 100 тысяч тенге, позднее 200 тысяч тенге были также переведены, однако эта сумма была возвращена истцом ответчику. Учитывая признание ответчиком стоимости торта в размере 300 тысяч тенге, суд взыскал 200 тысяч тенге в пользу истца с учетом фактически произведенных перечислений, их возврата и предоплаты", – продолжила Гульзада Рашкалиева.

Она дополнила то, что касается требований о защите чести, достоинства и деловой репутации: сам факт распространения публикации ответчиком не оспаривается и подтверждается материалами дела.

"Скриншоты опубликованных материалов представлены. Заключение специалиста-филолога подтверждает, что сведения о мошенничестве относятся к конкретному лицу – кондитеру, публикация была распространена публично и носит порочащий характер, подрывая деловую репутацию. При установлении несоответствия сведений действительности ответчик обязан их опровергнуть. Суд указал способы опровержения и публичность объявления. В данном случае, учитывая публичный характер публикаций, суд обязал ответчика опубликовать опровержение в социальных сетях в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу. Компенсация морального вреда удовлетворена частично. Суд учел характер и масштаб публичного распространения, последствия для деловой репутации деятельности истца, степень общественного резонанса и, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности при определении размера компенсации", – сказала Гульзада Рашкалиева.

Касательно судебных расходов она заявила, что они распределены в соответствии с нормами законодательства.

30 сентября 2025 года в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны состоялось предварительное судебное слушание по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой. Предмет спора – торт за 600 тыс. тенге.

29 октября 2025 года суд вынес решение по гражданскому иску кондитера.