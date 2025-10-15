Названы области Казахстана, на которые обрушатся заморозки до -9°С

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий четверг, 16 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ночью ожидаются заморозки:

в области Жетысу – до -4-9°С ,

, на севере, юге Алматинской области – до -1-6°С.

"Погода на ближайшие сутки ожидается без существенных изменений – антициклон обусловит погоду без осадков на большей части Казахстана, а с влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на западе, востоке – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов Казахстана ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай,

– в Мангистауской, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау.

