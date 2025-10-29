#АЭС в Казахстане
Общество

Все поправки Сената в законы об ИИ носят лишь уточняющий характер – Смышляева

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 11:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
29 октября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса стало известно, что депутаты согласны с поправками Сената в закон "Об искусственном интеллекте" и сопутствующие ему законы, сообщает Zakon.kz.

Как отметила руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева, всего Сенатом внесено 16 поправок. Из них ни одна не меняет содержание законов, принятых Мажилисом.

"Все они носят редакционный и уточняющий характер. Поскольку данные корректировки никак не повлияют на правоприменение, считаем возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента", – подчеркнула мажилисвумен.

23 октября 2025 года в Сенате рассмотрели закон "Об искусственном интеллекте" вместе с сопутствующими правками. После обсуждения депутаты по итогам голосования не одобрили его. Речь шла об отдельных статьях закона.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
