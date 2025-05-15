Сенат вернул закон об аквакультуре и сопутствующий ему документ в Мажилис

Депутаты Сената на пленарном заседании 15 мая 2025 года решили вернуть закон об аквакультуре в Мажилис вместе с сопутствующим ему законом, сообщает Zakon.kz.

В законе изложены такие понятия, как "объекты аквакультуры", "рыбоводные объекты", "рыбоводный пруд", "рыбоводный бассейн", "информационная система аквакультуры" и другие. Уточнены компетенции государственных органов. Министерство сельского хозяйства наделено полномочиями по разработке и утверждению правил проведения оценки состояния развития аквакультуры, ведению информационной системы и реестра субъектов аквакультуры.

"Уточнены виды деятельности субъектов аквакультуры, порядок утверждения рыбохозяйственного водоема или участка на конкурсной и внеконкурсной основе, требования к осуществлению прудовой, индустриальной и воспроизводственной хозяйственной деятельности", – сказал сенатор Султан Дюсембинов.

Также введены обязательства по разработке биологического обоснования в области аквакультуры для субъектов аквакультуры и утверждению плана их развития. Предусмотрены нормы по государственному стимулированию аквакультуры. Субсидирование аквакультуры будет осуществляться по таким направлениям, как повышение продуктивности и качества аквакультурной продукции и развитие племенного рыбного хозяйства, возмещение части расходов при инвестиционных вложениях, субсидирование стоимости услуг по подаче воды, субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании.

Правительством принята программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. Согласно данной программе, планируется увеличить объемы рыбоводства до 2030 года до 270 тыс. тонн в год, увеличить внутреннее потребление рыбной продукции на 134 тыс. тонн и довести природную популяцию рыбных ресурсов до 7%.

"Сегодня норма потребления рыбы на душу населения в Казахстане составляет 4 кг в год. А в соседних странах, России и Китае, этот показатель превышает 20 кг. По данным Всемирной организации здравоохранения, один человек должен потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в течение года. У нас есть все шансы достичь запланированных показателей и увеличить норму потребления рыбы. У нас можно развивать аквакультуру на 20 водоемах международного и республиканского значения, около 3 тысяч водоемов местного значения. Общая площадь водоемов, не считая Каспийского моря, составляет около 5 млн га. В прошлом году в природных водоемах страны было выловлено около 45 тыс. тонн рыбы. Рыбоводы вывели более 24 тысяч тонн рыбы. Это на 28% больше, чем в 2023 году", – отметил сенатор Арман Утегулов.

В ходе обсуждения закона возникла необходимость внесения изменений в принятый Мажилисом закон в части: установления запретов на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках только законами Республики Казахстан; уточнения оснований, при которых субъекты аквакультуры вносятся в реестр недобросовестных субъектов аквакультуры; приведения в соответствие с Налоговым кодексом нормы, связанной с платой за пользование природными ресурсами. Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената рекомендовал не одобрять отдельные статьи закона и вернуть его в Мажилис с предложением новой редакции статей закона.

Сопутствующий закон разработан с целью приведения норм действующего законодательства в соответствие с положениями закона "Об аквакультуре". Законом вносятся изменения и дополнения в Земельный, Лесной, Предпринимательский и Экологический кодексы, а также в 13 законов Республики Казахстан.

В целях недопущения теневого оборота рыбы и рыбной продукции внесены поправки, предусматривающие регистрацию субъектов рыбного хозяйства в информационной системе мониторинга рыбных и других водных животных. Кроме того, для предотвращения угрозы массового вымирания, воспроизводства рыб и других водных животных предоставляется право на получение водоема и участка без конкурса.

Сопутствующий закон по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов был одобрен Сенатом в первом чтении. Но в ходе обсуждения закона возникла необходимость внесения изменения в закон "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" в связи с передачей республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения, созданного по решению правительства Республики Казахстан, компетенции по проведению кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков, за исключением земель населенных пунктов. Поэтому Сенат вернул закон в Мажилис.

Ранее сообщалось, что Парламенте рассматривается закон "Об аквакультуре". Это деятельность, связанная с разведением и выращиванием рыб, моллюсков, ракообразных и других водных животных. Но главное в этом контексте – предоставление земельных участков для такого рода бизнеса.