Общество

В Казахстане списали 5 млн голов скота: Не могли относиться к разряду живых

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 16:48 Фото: primeminister.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в кулуарах Мажилиса 29 октября рассказал, сколько фиктивных коров, коз и баранов было в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Султанова, среди зарегистрированного скота выявили старовозрастных животных, "которые по всем биологическим признаками не могли относиться к разряду живых и действующих".

"По итогам мы провели списание. Порядка 2 млн голов крупного рогатого скота списали как несуществующих и 3 млн – это малый рогатый скот", – сказал вице-министр.

По его словам, этот скот принадлежал казахстанцам и за них они субсидии не получали.

1 августа 2025 года в Казахстане стартовала национальная сельскохозяйственная перепись. Масштабное статистическое наблюдение охватило все регионы республики и стало важным источником актуальных данных о состоянии сельского хозяйства.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
