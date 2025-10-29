В Казахстане списали 5 млн голов скота: Не могли относиться к разряду живых

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в кулуарах Мажилиса 29 октября рассказал, сколько фиктивных коров, коз и баранов было в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Султанова, среди зарегистрированного скота выявили старовозрастных животных, "которые по всем биологическим признаками не могли относиться к разряду живых и действующих".

"По итогам мы провели списание. Порядка 2 млн голов крупного рогатого скота списали как несуществующих и 3 млн – это малый рогатый скот", – сказал вице-министр.

По его словам, этот скот принадлежал казахстанцам и за них они субсидии не получали.

1 августа 2025 года в Казахстане стартовала национальная сельскохозяйственная перепись. Масштабное статистическое наблюдение охватило все регионы республики и стало важным источником актуальных данных о состоянии сельского хозяйства.