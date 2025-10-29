Дело о скандальном торте: судья заявила о нарушениях со стороны юрконсультанта кондитера

Судья Гульзада Рашкалиева после оглашения решения по делу о торте за 600 тыс. тенге озвучила частное определение, передает Zakon.kz.

Суд указал на многочисленные нарушения юрконсультанта кондитера Нуршат Акбергеновой – Аржана Садуакасова.

"Выслушав пояснения сторон, рассмотрев материалы гражданского дела, руководствуясь статьей 270 Гражданского процессуального кодекса, суд определил довести до сведения Министерства юстиции РК о допущенных нарушениях юридическим консультантом Садуакасовым. Обязать Министерство юстиции РК в месячный срок сообщить суду по гражданским делам города Астаны о принятых мерах в исполнение данного частного определения. Несообщение принятых мер влечет административную ответственность в соответствии с законом", – озвучила судья.

Она отметила, что в ходе рассмотрения дела судом выявлены многочисленные нарушения юридическим консультантом норм и Закона об адвокатской деятельности и юридической помощи.

"30 сентября 2025 года в ходе предварительного заседания юридический консультант неоднократно не подчинялся распоряжениям председательствующего судьи, требуя разрешения задавать вопросы сидя, вел себя бестактно и неэтично, игнорировал замечания, допустил высказывания в адрес суда. Эти действия являются проявлением неуважения к суду и нарушением закона. 10 октября 2025 года юридический консультант, находясь в зале судебного заседания, осуществил видеосъемку выступления представителя ответчика и опубликовал ее в социальной сети. Это было сделано без разрешения суда и без согласия участников процесса, что нарушает пункт 7 статьи 19 Гражданского процессуального кодекса", – дополнила Гульзада Рашкалиева.

Судья заявила, что 24 октября 2025 года в ходе судебного заседания консультант публично обвинил суд в лоббировании интересов ответчика, ставя под сомнение объективность и беспристрастность суда.

"Суд учитывает, что все эти нарушения происходили в присутствии представителей СМИ, что придало им публичный характер. Суд также считает, что это наносит ущерб авторитету судебной власти, а также дискредитировало профессию юридического консультанта и наносило ущерб правовому и юридическому сообществу. Также судебное определение при принятии иска от 2 сентября указывало срок до 11 сентября 2025 года для предоставления доказательств – товарных чеков, накладных, скриншотов публикаций, а также уточнения исковых требований. Несмотря на неоднократные разъяснения, уточнения были предоставлены лишь 9 октября, что затянуло назначение экспертиз и рассмотрение дела. Товарные чеки и накладные были отправлены через мессенджер вечером 25 октября перед последним заседанием", – продолжила Гульзада Рашкалиева.

По ее словам, эти действия свидетельствуют о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей юридическим консультантом и нарушении требований закона.

30 сентября 2025 года в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны состоялось предварительное судебное слушание по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой. Предмет спора – торт за 600 тыс. тенге.

13 октября 2025 года в Астане суд по делу Нуршат Акбергеновой отложили на неопределенный срок для проведения лингвистической экспертизы. К процессу привлекли судебного эксперта Бану Сагеданову, которой было поручено установить, содержат ли спорные публикации высказывания, порочащие честь и достоинство истца. 24 октября 2025 года суду представили ее заключение.

29 октября 2025 года суд вынес решение по гражданскому иску кондитера. Позже судья Гульзада Рашкалиева разъяснила это решение.