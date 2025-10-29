#АЭС в Казахстане
Общество

Первый снег в Астане, дожди и похолодание в Алматы, Шымкенте: прогноз погоды на 30 октября-1 ноября

Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", с 30 октября по 1 ноября 2025 года астанчан ждут первый снег и мороз, а алматинцев и шымкентцев – дожди, тепло до +24°C и похолодание, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +12+14°C.
  • 31 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +13+15°C.
  • 1 ноября: облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4+6°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 30 октября: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +15+17°C.
  • 31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +20+22°C.
  • 1 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +10+12°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +21+23°C.
  • 31 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный, западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C.
  • 1 ноября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный, западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +12+14°C.

Синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Казахстане

Ранее синоптики сообщили, что похолодание и осадки обрушатся на Казахстан. Подробнее о погоде на 30-31 октября и 1 ноября 2025 года можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: