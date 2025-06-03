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Общество

37-градусная жара и грозовые дожди: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 4-6 июня

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 15:08 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", астанчан и шымкентцев ждут дожди с грозами, а алматинцев – погода без осадков. При этом во всех трех городах ожидается жара, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 4 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +27+29°C.
  • 5 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +22+24°C.
  • 6 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +26+28°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +29+31°C.
  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +31+33°C.
  • 6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +32+34°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +35+37°C.
  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +35+37°C.
  • 6 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем +35+37°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 15:08
Сильная жара и грозы: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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