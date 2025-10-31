Таразская пленница выступила в суде

В Таразе девушка, которую украли с автобусной остановки для свадьбы, прервала молчание и 31 октября рассказала свою историю в суде, сообщает Zakon.kz.

Сначала в Казнете распространились кадры, на которых мужчина силой заталкивает девушку на автобусной остановке в автомашину на глазах у прохожих, после чего несостоявшегося жениха поместили в изолятор. Теперь же девушка рассказала свою версию случившегося, передает "КТК".

С ее слов, они с 22-летним парнем знакомы и общаются более шести лет. У них действительно была договоренность и даже обсуждалась свадьба, но для торжества рассматривался весенний сезон.

"Я и не думала, что меня могут украсть. Я не поняла, кто это. А когда уже оказалась в машине и мы поехали, я увидела за рулем моего молодого человека. После того как мы остановились на светофоре, я вышла из машины и пошла домой", – рассказала суду 23-летняя жертва похищения.

В суде, где на время следствия избирали меру пресечения, снимать себя молодые люди запретили. В итоге жениха и его приятелей отпустил под домашний арест со специальными браслетами. Им запрещено выходить на улицу и вообще взаимодействовать с внешним миром.

31 октября начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев рассказал, что в последнее время в социальных сетях распространяются ролики, где ради "хайпа", лайков или участия в различных конкурсах люди совершают провокационные и аморальные поступки в общественных местах.