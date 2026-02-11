#Казахстан в сравнении
Общество

Что грозит российским стримерам за оскорбления казахстанок, рассказали в Генпрокуратуре

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 13:06 Фото: pexels
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев 11 февраля 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес казахстанских женщин со стороны российских блогеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее несколько стримеров из России сняли видео, на котором публично, используя нецензурные выражения, нелицеприятно отозвались о казахстанках.

"Да, они привлечены за мелкое хулиганство – 15 суток ареста. При этом могу сказать, что МВД начало расследование по 174 статье – разжигание межнациональной розни", – заявил Койгельдиев.

Журналисты уточнили у представителя Генпрокуратуры, были ли аналогичные случаи, когда граждан других стран привлекали по статье 174 Уголовного кодекса.

"Надо смотреть, изучать, прямо сейчас сказать не могу. У них 15 суток ареста. Теперь отдельная статья будет расследоваться. То – это административное, здесь – другое", – добавил Койгельдиев.

О том, что считается нецензурной бранью в Казахстане, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
