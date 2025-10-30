#АЭС в Казахстане
Общество

Как осужденная за коррупцию Бакытгуль Хаменова оказалась на тое, рассказали в Генпрокуратуре

Суд, той, задержание , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
Заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев 30 октября 2025 года в Сенате прокомментировал появление осужденной за коррупцию Бакытгуль Хаменовой на тое в Атырау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для экс-заместителя акима Атырауской области Хаменовой отсрочка была применена на три года.

"Отсрочки в принципе не запрещают посещать такие мероприятия. Тем более что она взяла разрешение у службы пробации. Касательно отсрочки в целом могу сказать, что с 16 июля были изменения в уголовном законодательстве. До этого было на усмотрение суда. Суд решал, применять отсрочку или нет. А теперь это уже обязанность суда – применять отсрочку", – озвучил Галымжан Койгелдиев.

Он отметил, что отсрочка не применяется по тяжким и особо тяжким преступлениям – это терроризм, экстремизм, участие в организованной преступной группе, сексуальные действия против несовершеннолетних.

"Хочу сказать, что на данный момент более 2200 женщин отбывают наказание в наших исправительных учреждениях. Анализ проведен, более 350 из них имеют право подать обращение на применение отсрочки. Более того, 77 таких женщин подали ходатайство, 10 из них уже удовлетворено", – сказал Галымжан Койгелдиев.

11 декабря 2021 года стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой по подозрению в коррупции. 14 ноября в последнем слове она заявила о невиновности. 15 ноября в суде №2 города Атырау Хаменовой огласили приговор – 7 лет лишения свободы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
