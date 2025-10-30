#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Общество

Гранты до 10 млн тенге обещают казахстанцам – официальный комментарий

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 12:55 Фото: Zakon.kz
Казахстанцам предлагают платные курсы с последующим предоставлением крупных денежных грантов. Об этом высказались в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны, сообщает Zakon.kz.

В распространенном ведомством 30 октября 2025 года сообщении указано следующее:

"В социальных сетях распространяются неподтвержденные официальными источниками сообщения о предоставлении грантов до 10 млн тенге, с требованием перехода по внешним ссылкам и прохождения платного обучения в неаккредитованных организациях. Управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны официально заявляет, что данные предложения не имеют никакого отношения к акимату столицы и не связаны с государственными программами поддержки предпринимательства".

В управлении напоминают, что государственные программы реализуются на безвозмездной основе. Обязательные платежи за обучение или доступ к подаче заявки не взимаются.

Актуальная информация о поддержке предпринимателей публикуется только на официальных ресурсах государственных органов.

"Будьте бдительны и не переходите по сомнительным ссылкам. Не передавайте персональные данные третьим лицам. Проверяйте информацию через официальные источники", – просят казахстанцев.

Официально казахстанцы могут получить гранты на реализацию новых бизнес-идей в размере 400 МРП (1 572 800 тенге). Информацию об этом предоставляет Министерство труда и социальной защиты населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы бизнесменам обещали "получить" гранты
12:09, 31 октября 2022
В Алматы бизнесменам обещали "получить" гранты
В Астане сняли ограничение на продажу картофеля
00:05, 25 января 2025
В Астане сняли ограничение на продажу картофеля
В Сербии задержали казахстанца, разыскиваемого за махинацию на 43 млн тенге
10:26, 09 января 2025
В Сербии задержали казахстанца, разыскиваемого за махинацию на 43 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: