Гранты до 10 млн тенге обещают казахстанцам – официальный комментарий

Казахстанцам предлагают платные курсы с последующим предоставлением крупных денежных грантов. Об этом высказались в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны, сообщает Zakon.kz.

В распространенном ведомством 30 октября 2025 года сообщении указано следующее:

"В социальных сетях распространяются неподтвержденные официальными источниками сообщения о предоставлении грантов до 10 млн тенге, с требованием перехода по внешним ссылкам и прохождения платного обучения в неаккредитованных организациях. Управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны официально заявляет, что данные предложения не имеют никакого отношения к акимату столицы и не связаны с государственными программами поддержки предпринимательства".

В управлении напоминают, что государственные программы реализуются на безвозмездной основе. Обязательные платежи за обучение или доступ к подаче заявки не взимаются.

Актуальная информация о поддержке предпринимателей публикуется только на официальных ресурсах государственных органов.

"Будьте бдительны и не переходите по сомнительным ссылкам. Не передавайте персональные данные третьим лицам. Проверяйте информацию через официальные источники", – просят казахстанцев.

Официально казахстанцы могут получить гранты на реализацию новых бизнес-идей в размере 400 МРП (1 572 800 тенге). Информацию об этом предоставляет Министерство труда и социальной защиты населения.