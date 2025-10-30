Более 2 тысяч дефектов выявлено на казахстанских дорогах

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев 30 октября на брифинге в СЦК доложил о проводимом контроле качества дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что контроль качества осуществляется на всех стадиях строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.

"С начала года выявлено 2 777 дефектов, из которых около 1 400 устранены, оставшиеся ликвидируются в плановом порядке. По результатам проверок за нарушение требований к качеству работ на службы технического надзора наложены штрафы на сумму 200 миллионов тенге, 36 специалистов привлечены к дисциплинарной ответственности и освобождены от занимаемых должностей", – сказал Иманашев.

По решению суда 10 подрядных организаций внесены в реестр недобросовестных подрядчиков.

