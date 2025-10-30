Потерять миллион за телефон: когда и кого действительно отключают

В информационном поле появляются тревожные сообщения о "массовых отключениях" и истории о том, как "телефон за миллион превратился в кирпич". За комментариями редакция обратилась в ТОО "ATS MEDIAFON KZ" – поставщику Информационной системы верификации абонентских устройств сотовой связи.

По информации компании, ограничения связи касаются только нелегально ввезенных ("серых") аппаратов, не прошедших верификацию IMEI. Если устройство импортировано официально и куплено у добросовестного продавца, поводов для отключения нет: верификацию "товаров для продажи" обеспечивает импортер (продавец), а не конечный покупатель.

Экономия на "сером" рынке чаще всего иллюзорна: фактическая скидка редко превышает 15-20%. Такая "выгода" оборачивается рисками – подделками, контрабандным происхождением, отсутствием официальной гарантии и потенциальными ограничениями связи. Иными словами, экономить 15-20% на дорогом устройстве нерационально: вероятность потерь выше потенциальной экономии.

Истории о "массовой блокировке" уже работающих в сети старых аппаратов подтверждения не нашли. Речь идет исключительно о неверифицированных устройствах, ввезенных в обход официальных каналов. Смартфоны, приобретенные у легальных продавцов, под отключение не подпадают – их верификацию проводит импортер. В "белом списке" также остаются аппараты, которые находились в Республике Казахстан и работали в сети до вступления новых правил, включая "кнопочные" телефоны.

Если планируете покупку:

сверяйте IMEI комбинацией #06# с маркировкой на коробке;

проверяйте IMEI через eGov mobile или портал kz-imei.kz до оплаты;

отдавайте предпочтение официальным ритейлерам и проверенным дилерам.

На старте проекта был всплеск предложений "верификации без документов" с "гарантированным результатом". Сейчас, по данным ТОО "ATS MEDIAFON KZ", такие схемы последовательно выявляются и блокируются, попытки несанкционированных операций отслеживаются. Гарантий эти "услуги" не дают: значительная часть операций не подтверждается, а при выявлении нарушений верификация аннулируется.

Уполномоченный орган совместно с поставщиком информационной системы ведет постоянный мониторинг (включая соцсети и онлайн-площадки) и передает материалы по конкретным ИИН/ИП/физическим лицам в правоохранительные органы. В итоге клиент рискует потерять деньги и раскрыть персональные данные третьим лицам.