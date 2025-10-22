Многодетная астанчанка, задолжавшая двум банкам и 13 МФО почти 5 млн тенге, отказалась от списания долгов

Многодетная мать из Астаны с 2018 по 2024 год оформила кредиты и микрозаймы на общую сумму свыше 4,6 млн тенге, в том числе на лечение мужа, страдающего эпилепсией и имеющего II группу инвалидности, сообщает Zakon.kz.

В итоге, по информации Верховного суда РК от 22 октября, мать троих детей обратилась в суд с заявлением о применении процедуры восстановления платежеспособности. Оказалось, что часть микрозаймов она брала, чтобы гасить банковские кредиты. В настоящее время астанчанка имеет доход и готова постепенно погасить долги. Дополнительным источником дохода является пособие по инвалидности супруга.

"Суд установил, что задолженность перед двумя банками и 13 микрофинансовыми организациями составляет более 4,6 млн тенге. Женщина ранее вела предпринимательскую деятельность, но прекратила ее в 2021 году, с 2022 года работает в АО с ежемесячной зарплатой около 240 тыс. тенге. Живет с семьей в доме родителей супруга, недвижимостью не владеет. Последнее частичное погашение долга производила в апреле 2024 года", – перечислили обстоятельства в суде.

Финансовый управляющий отметил, что, несмотря на трудности, женщина готова выполнять обязательства. Это стало основанием для применения процедуры восстановления платежеспособности – альтернативы банкротству, позволяющей сохранить социальный статус и начать финансовую жизнь заново.

Суд удовлетворил иск. Решение вступило в законную силу.

Ранее Zakon.kz писал об учителе из Жамбылской области, которая задолжала банкам более 14 млн тенге и тоже сумела пройти процедуру восстановления платежеспособности.

14 октября 2025 года вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что банкротами признали свыше 45 тысяч человек в Казахстане. По его словам, по сути, эти деньги им простили.