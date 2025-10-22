#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Общество

Многодетная астанчанка, задолжавшая двум банкам и 13 МФО почти 5 млн тенге, отказалась от списания долгов

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 17:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Многодетная мать из Астаны с 2018 по 2024 год оформила кредиты и микрозаймы на общую сумму свыше 4,6 млн тенге, в том числе на лечение мужа, страдающего эпилепсией и имеющего II группу инвалидности, сообщает Zakon.kz.

В итоге, по информации Верховного суда РК от 22 октября, мать троих детей обратилась в суд с заявлением о применении процедуры восстановления платежеспособности. Оказалось, что часть микрозаймов она брала, чтобы гасить банковские кредиты. В настоящее время астанчанка имеет доход и готова постепенно погасить долги. Дополнительным источником дохода является пособие по инвалидности супруга.

"Суд установил, что задолженность перед двумя банками и 13 микрофинансовыми организациями составляет более 4,6 млн тенге. Женщина ранее вела предпринимательскую деятельность, но прекратила ее в 2021 году, с 2022 года работает в АО с ежемесячной зарплатой около 240 тыс. тенге. Живет с семьей в доме родителей супруга, недвижимостью не владеет. Последнее частичное погашение долга производила в апреле 2024 года", – перечислили обстоятельства в суде.

Финансовый управляющий отметил, что, несмотря на трудности, женщина готова выполнять обязательства. Это стало основанием для применения процедуры восстановления платежеспособности – альтернативы банкротству, позволяющей сохранить социальный статус и начать финансовую жизнь заново.

Суд удовлетворил иск. Решение вступило в законную силу.

Ранее Zakon.kz писал об учителе из Жамбылской области, которая задолжала банкам более 14 млн тенге и тоже сумела пройти процедуру восстановления платежеспособности.

14 октября 2025 года вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что банкротами признали свыше 45 тысяч человек в Казахстане. По его словам, по сути, эти деньги им простили.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Многодетная мать с долгами по кредитам в 6 млн тенге победила банки
10:46, 24 июля 2025
Многодетная мать с долгами по кредитам в 6 млн тенге победила банки
Пособия почти на 284 млрд тенге получили многодетные семьи
10:05, 17 ноября 2022
Пособия почти на 284 млрд тенге получили многодетные семьи
Более 90 млн тенге выманил альфонс по переписке у астанчанки
22:20, 03 марта 2023
Более 90 млн тенге выманил альфонс по переписке у астанчанки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: