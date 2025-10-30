#АЭС в Казахстане
Общество

Алматинцы жалуются на едкий запах в воздухе: что говорят цифры

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 14:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жители Алматы 29-30 октября жалуются на неприятный запах гари (похожий на жженный пластик) в воздухе, першение в горле. Информации о крупных пожарах в городе не было. Поэтому Zakon.kz обратился за комментариями в Министерство экологии и "Казгидромет".

Ответ – результаты мониторинга качества воздуха в городе – предоставили в последнем ведомстве.

"30 октября 2025 года с 00:00 до 11:00 в городе Алматы превышений ПДК (предельно допустимая концентрация, максимальное количество вредного вещества в воздухе – Прим. ред.) не зафиксировано", – сообщили в "Казгидромете".

Кроме того там добавили, что метеорологические условия в городе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

"В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", – добавили в организации.

В Минэкологии пока не прокомментировали.

Между тем, сервисы мониторинга состояния воздуха указывают на повышение в воздухе уровня вредных частиц. Согласно данным карты Airkaz.org, в некоторых районах Алматы (датчики по ул. Турусбекова и на "звездной поляне") фиксируется повышенное число частиц РМ2.5 – 63-64 мкг/м³, индекс качества воздуха (AQI) нездоровый.

Это мелкие взвешенные твердые частицы и капли жидкости диаметром 2,5 микрометра и менее, которые находятся в воздухе. Они проникают глубоко в легкие и могут попадать в кровь, представляя значительную угрозу для здоровья, так как вызывают проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Основные источники включают транспорт, промышленные выбросы, сжигание ископаемого топлива и пыль. Всемирная организация здравоохранения рекомендует среднесуточный уровень PM2.5 не выше 25 мкг/м³.

карта загрязнения воздуха в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 14:37

Фото: airkaz.org

Сервис ecodata.kz указывает на высокий уровень содержания в воздухе частиц PMtot – общее содержание взвешенных частиц в воздухе, включая пыль, сажу, пыльцу и другие аэрозоли – в некоторых районах города (Момышулы – Толе би, район южнее Ботанического сада, Райымбека – Наурызбай батыра и другие).

карта качества воздуха в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 14:37

Фото: ecodata.kz

В сентябре 2025 года Алматы окутали дым и запах гари. Причиной был серьезный пожар в Алматинской области. Проверка проб воздуха выявила превышения допустимых норм по отдельным веществам.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
