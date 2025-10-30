К жителям Алматы, Астаны и еще восьми городов синоптики обратились с предупреждением

Сегодня сразу в 10 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"30 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы, Астане, ночью – в Кокшетау", – предупредили синоптики горожан.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", с 30 октября по 1 ноября 2025 года астанчан ждут первый снег и мороз, а алматинцев и шымкентцев – дожди, тепло до +24°C и похолодание. Подробнее – по ссылке.