Общество

Сотрудник "Правительства для граждан" лишил страну почти 4 млрд тенге и сбежал: его нашли в России

экстрадированный из России в Казахстан преступник, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 09:45 Фото: Генеральная прокуратура
Из Российской Федерации экстрадировали в Казахстан соучастника организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной регистрацией грузовых транспортных средств, ввезенных в страну из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 31 октября 2025 года в Генеральной прокуратуре РК, подозреваемый, будучи специалистом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в 2022-2023 годах в составе ОПГ находил автовладельцев, чьи транспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор.

"В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге. После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В марте этого года он задержан в Московской области и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", – сообщили в надзорном органе.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Весной 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу рассказывали, что за три года территориальными департаментами расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс. автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге. Подозреваемыми были руководители и сотрудники Управления административной полиции, НАО "Правительство для граждан" и нотариусы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
