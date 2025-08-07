#АЭС в Казахстане
События

1 млрд тенге дохода и "зарплаты" до 2 млн в месяц: в Казахстане накрыли вебкам-сеть

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 13:42 Фото: pexels
На востоке Казахстана прошла масштабная операция по ликвидации деятельности организованной преступной группы, осуществлявшей незаконное изготовление и распространение порнографических материалов на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным правоохранительных органов, под прикрытием модельного агентства в более чем 10 городах страны, в том числе в Усть-Каменогорске, функционировали так называемые "вебкам-студии", в которых проводились онлайн-трансляции откровенного характера.

"К участию привлекались молодые девушки в возрасте от 18 до 25 лет, которым обещали "легкий и высокий" доход – до 2 млн тенге в месяц", – уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области.

После розыскных мероприятий установлено, что преступная схема принесла организаторам незаконный доход в размере свыше 1 млрд тенге.

В ходе обысков изъяты более 120 единиц компьютерной техники, веб-камеры, осветительное оборудование, а также иные предметы, использовавшиеся для ведения трансляций.

По делу задержаны и арестованы 14 участников организованной группы, в том числе один из основных организаторов противоправного бизнеса.

Уголовное дело находится на завершающей стадии досудебного расследования.

"Полиция обращает внимание на необходимость проявлять бдительность. Не поддавайтесь на сомнительные предложения о "легком заработке" в интернете, особенно если деятельность не имеет официального оформления и нарушает нормы закона".Пресс-служба ДП ВКО

Ранее стало известно, что Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области ликвидировал деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
