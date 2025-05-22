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События

70 подозреваемых и свыше 11 млрд тенге ущерба: что известно о массовой схеме с авто в Казахстане

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 15:30 Фото: freepik
За три года территориальными департаментами АФМ расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс. автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

22 мая 2025 года в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу привели детали громкого расследования.

Известно, что в качестве подозреваемых признаны 70 лиц, в числе которых руководители и сотрудники Управления административной полиции, НАО "Правительство для граждан" и нотариусы.

"В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1,5 тыс. автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Далее специалисты привели пример из Акмолинской области. Там был вынесен приговор в отношении группы лиц, включая сотрудника Управления административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 год незаконно произвели первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей, причинив ущерб государству на сумму 401 млн тенге.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.

Кроме того, в доход государства конфискованы 3 квартиры, частный дом общей стоимостью 125 млн тенге и денежные средства на сумму 21 млн тенге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 15:30
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Ранее в Департаменте АФМ по Мангистауской области рассказали о расследовании дела в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest. Эта компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате организаторами незаконно привлечена небывалая сумма: свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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