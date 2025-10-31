Проверка счетчиков горячей воды: важная информация для алматинцев
Фото: pixabay
ТОО "Алматинские тепловые сети" ("АлТС") 31 октября напомнило жителям города о том, кто должен контролировать сроки проверки индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячего водоснабжения (ГВС), сообщает Zakon.kz.
По информации организации, ответственность за соблюдение срока поверки, сохранность пломб и всего, что связано со счетчиком, в целом, несет балансодержатель (владелец квартиры).
"Однако, несмотря на это, ТОО "АлТС" принимает все возможные меры для оповещения абонента об истечении срока поверки. За три месяца до даты поверки потребитель извещается в квитанции "Алсеко". При снятии ИПУ ГВС по причине просрочки абонент оповещается в счет-извещении", – рассказали в ТОО.
Фото: Instagram/alts.kz
"Алматы Су" ранее напомнило алматинцам, как и когда нужно передавать показания по холодной воде.
