#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

Проверка счетчиков горячей воды: важная информация для алматинцев

счетчик, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 10:11 Фото: pixabay
ТОО "Алматинские тепловые сети" ("АлТС") 31 октября напомнило жителям города о том, кто должен контролировать сроки проверки индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячего водоснабжения (ГВС), сообщает Zakon.kz.

По информации организации, ответственность за соблюдение срока поверки, сохранность пломб и всего, что связано со счетчиком, в целом, несет балансодержатель (владелец квартиры).

"Однако, несмотря на это, ТОО "АлТС" принимает все возможные меры для оповещения абонента об истечении срока поверки. За три месяца до даты поверки потребитель извещается в квитанции "Алсеко". При снятии ИПУ ГВС по причине просрочки абонент оповещается в счет-извещении", – рассказали в ТОО.

квитанция, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 10:11

Фото: Instagram/alts.kz

"Алматы Су" ранее напомнило алматинцам, как и когда нужно передавать показания по холодной воде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
К алматинцам обратились с важным заявлением по поводу горячей воды
10:17, 20 июня 2024
К алматинцам обратились с важным заявлением по поводу горячей воды
В Алматы злостным должникам теперь будут отключать горячую воду в квартирах
15:20, 15 июня 2023
В Алматы злостным должникам теперь будут отключать горячую воду в квартирах
К алматинцам обратились по поводу счетов за отопление
15:38, 10 февраля 2025
К алматинцам обратились по поводу счетов за отопление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: