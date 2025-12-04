3 балла по шкале и 10 баллов по юмору: что пишут алматинцы в соцсетях после землетрясения

В обед 4 декабря 2025 года в Алматы ощущалось землетрясение силой в 3 балла. Если часть жителей города испытала стресс, то другая и вовсе ничего не почувствовала. Но всех объединил порыв оставить комментарии в социальных сетях после произошедшего, сообщает Zakon.kz.

После подземных толчков жители и гости города начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров. Очевидцы успевали публиковать кадры с улиц города. Школьники же и вовсе были рады, что землетрясение прервало учебный процесс.

После чего пользователи Казнета в основном шутили про разделение жителей: полгорода не почувствовали, полгорода распереживались.

Алматинцы, не забываем: если землетрясение ниже семи баллов, то незачем вставать с дивана. А если больше семи – то уже бесполезно вставать с дивана.

Запомните всех, кто написал вам 4 декабря в промежутке с 12:45 – 14:00. И цените этих людей больше всего на свете.

Ну что, алматинцы? Теперь поняли для чего нужна пижама? Если вдруг нужно срочно сигануть из дома – то хотя бы в приличной пижаме, а не нагишом или не дай бог в порванной футболке со следами отбеливателя.

Только жители Алматы во время землетрясения могут пойти пить кофе и курить кальян.

Настоящие алматинцы сидели и дальше работали, а приезжие выбежали.

Я не почувствовала землетрясение.

Самое интересное, что из офисов вышли, а из жилых домов никто не выходил. Может просто устали люди от работы, а тут весомая причина не работать появилась. Немножко хоть размялись, отдохнули.

Пробок вечером не ожидается.

Коренные алматинцы до 6 баллов не выходят.

Алматинцы дома даже не шелохнулись, продолжали заниматься своими делами.

21 этаж, мы даже с места не встали.

Повод для снижения ажиотажа на стоимости квартиры Алматы, – пишут комментаторы в соцсетях.

Позднее в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС РК) заявили, что сильных землетрясений в Алматы не ожидается.