Дорожные правила: в школах Жалагашского района Кызылординской области введена новая учебная дисциплина

Казахстан усиливает внимание к формированию правовой культуры с детства. В школах Жалагашского района Кызылординской области введен новый предмет – "Безопасность дорожного движения".

Проект помогает детям с ранних лет понимать важность соблюдения правил, уважения к участникам дорожного движения и личной ответственности за безопасность на дороге, передает Zakon.kz.

"Предмет ввели для того, чтобы дети с ранних лет осознавали важность безопасности на дороге, уважения к пешеходам и водителям. Интерес школьников к новому предмету высок. Ребята активно участвуют в обсуждениях, изучают дорожные знаки, моделируют различные ситуации на дороге и даже проводят мини-акции по пропаганде безопасности движения. Такой подход формирует не только правовую грамотность, но и чувство ответственности за свои поступки". начальник отделения административной полиции Жалагашского районного отдела полиции ДП Кызылординской области, майор полиции Сагадат Абшекен

Кызылординская область – единственный регион в Казахстане, где проводится такой эксперимент. Школьники изучают предмет один раз в неделю и с удовольствием его посещают.

"Здесь важно и то, что с введением этого предмета мы получаем будущих водителей, которые уважают законы со школьной скамьи. Ведь они не зубрят правила дорожного движения только лишь для того чтобы получить права, как делают это взрослые. Для них правила становятся, как таблица умножения. И они будут соблюдать их на автомате. В тоже время мы получаем и законопослушных пешеходов. Зная правила, они подумают, прежде чем переходить дорогу. В последнее время опасность представляют не только автомобили, но электросамокаты, велосипеды, мопеды. Чтобы не стать жертвой, необходимо оберегать себя знаниями основных правил". начальник отделения административной полиции Жалагашского районного отдела полиции ДП Кызылординской области, майор полиции Сагадат Абшекен

Уроки безопасности дорожного движения помогают детям не только выучить правила, но и осознать, почему их нужно соблюдать. Такие уроки способствуют снижению травматизма, так как дети узнают, что дорога – это не прогулка в сквере или на аллее, где можно гулять, не спеша. Если школьники знакомятся с дорожными знаками, сигналами светофора, правилами перехода улицы, поведением на остановках и в транспорте, – это снижает риск ошибок на дорогах.

Также школьники развивают внимание и наблюдательность на этих уроках. Через игровые упражнения и тренировки дети учатся замечать машины, звуки, сигналы, оценивать расстояние и скорость, а эти навыки формируют ответственное отношение к личной безопасности. Ребят учат быть примером для младших, уважать правила и других участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов, водителей. На практических уроках школьники разбирают типичные ошибки, понимают, что игры на проезжей части опасны.

Подобные инициативы – важный шаг на пути к формированию правовой культуры в обществе. Ведь чем больше людей будет знать и уважать законы Республики Казахстан, тем меньше станет нарушений, а значит, и общество в целом станет более безопасным и гармоничным. Таким, как и должно быть в государстве с развитой правовой культурой.