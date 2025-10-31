Полиция прекратила уголовное дело в отношении тренера, устроившего дебош в Зеренде

В июне 2025 года на базе отдыха в Зеренде тренеры по рукопашному бою устроили дебош, пытаясь вломиться в комнаты отдыхающих, угрожая и даже вызывая на бой сотрудника полиции. В Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали, чем закончилось это дело, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщалось в июле, на одного из дебоширов было заведено уголовное дело.

"По указанному в запросе факту отделом полиции Зерендинского района Акмолинской области проводилось досудебное расследование по статье "оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением". По результатам расследования с учетом заключения судебно-психолого-филологической экспертизы уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения", – говорится в ответе МВД на запрос редакции.

Сообщается, что законность и обоснованность принятого процессуального решения проверены прокуратурой с утверждением постановления о прекращении уголовного дела.

"Вместе с тем правонарушитель привлечен к административной ответственности по статьям "мелкое хулиганство", "нарушение тишины" и "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа" КоАП РК.

"Кроме того, по факту оскорбления администратора зоны отдыха материалы по статье "оскорбление" УК РК направлены для рассмотрения в частном порядке в суд Зерендинского района", – добавили в МВД.

В июне текущего года в социальных сетях распространилось видео, где тренеры по рукопашному бою на базе отдыха в Зеренде устроили дебош. Они пытались вломиться в номера отдыхающих, нецензурно выражались и утверждали, что им за это ничего не будет.

Вчера, 30 октября, мы писали, что казахстанцу вынесли приговор за поножовщину.