Ссора соседей закончилась поножовщиной: казахстанцу вынесен приговор

В Жамбылской области Шуским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Д., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседа. Подробностями 29 октября 2025 года поделились в пресс-службе суда, сообщает Zakon.kz.

Приговор суда

Отмечается, что санкция ч.1 ст. 106 УК РК предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

"Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, чистосердечное раскаяние и прощение потерпевшего. В качестве отягчающих обстоятельств суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимый Д. признан виновным по ч. 1 ст. 106 УК и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы". Пресс-служба Шуского районного суда

С применением ст. 63 УК РК назначенное наказание признано условным.

Судом установлено

В сентябре 2025 года в селе Толе би Шуского района между подсудимым Д. и его соседом – потерпевшим Б. – произошла ссора из-за отказа Б. временно дать подсудимому строительные инструменты. Ссора переросла в драку, в результате которой подсудимый схватил лежавший на столе нож и ударил соседа в область живота.

"Потерпевший получил тяжкое телесное повреждение и был доставлен в Шускую городскую больницу". Пресс-служба Шуского районного суда

Вина была доказана показаниями сторон, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

Позиция сторон

Прокурор просил назначить подсудимому три года лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Потерпевший заявил, что простил подсудимого и не имеет к нему претензий.

"Приговор вступил в законную силу". Пресс-служба Шуского районного суда

