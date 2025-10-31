Восемь работодателей привлечены к уголовной ответственности в Казахстане в 2025 году

Председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков 31 октября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о мерах ответственности работодателей за неоднократное незаконное привлечение иностранной рабочей силы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал топ-5 регионов, где больше всего работодатели незаконно привлекают иностранную рабочую силу, – это Алматы, Астана, Шымкент, Карагандинская и Туркестанская области.

"В текущем году проведены оперативно-профилактические мероприятия "Мигрант" и "Нелегал". Так, в ходе ОПМ "Нелегал" было выявлено около 10 тыс. нарушений миграционного законодательства среди иностранных граждан", – сказал Аталыков.

Спикер напомнил, что за незаконное неоднократное привлечение иностранной рабочей силы предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

"В прошлом году мы привлекли 7 работодателей к уголовной ответственности. В текущем привлекаются уже 8", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что более 660 тыс. иностранцев временно проживают на территории Казахстана.