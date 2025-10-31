#Народный юрист
Общество

154 иностранца прописала жительница Алматинской области в одной квартире

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 14:25 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков 31 октября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о случаях фиктивной регистрации по одному адресу, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, наибольшее количество фиктивных регистраций граждан Казахстана и иностранцев установлено в трех городах республиканского значения.

"В текущем году было установлено свыше тысячи квартир, где было зарегистрировано порядка 70 тысяч человек. Впоследствии такие разрешения аннулируются и граждане привлекаются к административной ответственности. Всего с начала года за проживание без регистрации к административной ответственности привлечено 14,6 тыс. лиц", – сказал Аталыков.

По его словам, бывают случаи, когда десятки людей нелегально прописаны по одному адресу. Он привел пример.

"К примеру, в Алматинской области гражданка фиктивно оформила постоянную регистрацию по месту проживания сразу 154 иностранным гражданам", – отметил спикер.

Как подчеркнул Аталыков, принимаются законодательные меры по введению административной ответственности иностранцев за фиктивную регистрацию. В частности, вводится административная ответственность иностранцев за проживание не по адресу, заявленному при регистрации.

Для борьбы с такими случаями предусмотрены следующие нормы:

  • за отсутствие регистрации сверх установленного срока (ч. 1 ст. 517 КоАП), санкция – от предупреждения до штрафа в размере 15 МРП;
  • за проживание не по адресу, указанному в визе, разрешении на временное проживание и регистрации сроком свыше пяти календарных дней (ч. 1-1 ст. 517 КоАП), – штраф в размере 15 МРП.

Ранее мы писали, что более 660 тыс. иностранцев временно проживают на территории Казахстана.

Азамат Сыздыкбаев
