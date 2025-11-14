Более 3 тыс. человек прописали в одной из квартир в Астане

В Министерстве внутренних дел (МВД) рассказали корреспонденту Zakon.kz, какая работа ведется по борьбе с фиктивной пропиской.

В ответ на запрос в МВД сообщили, что работа по борьбе с "резиновыми квартирами" ведется на постоянной основе. В результате за последние пять лет наблюдается снижение их количества.

"В июне 2025 года во все областные Департаменты полиции направлены для проверки сведения на 912 адресов, где зарегистрировано более 63 тыс. лиц – на одном адресе от 30 и более человек прописаны. В итоге удалось выявить 111 так называемых "резиновых квартир", – сообщили в ведомстве.

В пример в МВД привели Астану.

"В столице на одном из "резиновых" адресов в течение 2024 года было зарегистрировано 3 тыс. 420 человек. Ежемесячно на адрес владелец регистрировал от 100 до 500 человек. Собственница жилья в течение 2024 года 14 раз привлекалась к административной ответственности по статье 493 КР КоАП. В настоящее время по данному адресу зарегистрировано всего два человека, которые фактически там и проживают", – заявили в МВД.

5 марта 2025 года заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев рассказал, как в городе отрегулируют вопросы незаконной регистрации в квартирах.