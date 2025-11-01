#Народный юрист
Общество

В темноте жительница Жамбылской области провалилась в глубокую яму

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 07:11 Фото: Zakon.kz
Ночью 1 ноября в селе Айша биби Жамбылского района женщина упала в глубокую яму, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС, глубина ямы составила четыре метра.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На помощь ей прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда.

"Для ее спасения спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В итоге пострадавшую аккуратно подняли на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС жизнь женщины была спасена", – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В эту же ночь в роще Баума города Алматы разбился молодой парень.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
На трассе Алматы – Бишкек столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие
15:27, Сегодня
На трассе Алматы – Бишкек столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие
В Павлодарской области ребенок провалился в школьную выгребную яму
18:23, 13 июня 2023
В Павлодарской области ребенок провалился в школьную выгребную яму
Подросток упал в глубокую яму вместе с конем в Шымкенте
14:36, 14 сентября 2025
Подросток упал в глубокую яму вместе с конем в Шымкенте
