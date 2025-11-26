В Алматы временно изменят движение из-за просадки асфальта в Турксибском районе

В Алматы временно ограничат движение на одном из участков улицы Лавренева, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ТОО "Алматинские тепловые сети":

"С 23:00 26 ноября до 6:00 28 ноября 2025 года в Турксибском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта по улице Лавренева от дома № 43а на улице Наманганской до ул. Майлина по западной стороне".

Движение в двух направлениях будет организовано по восточной стороне указанного участка.

"Временные ограничения вводятся для устранения просадки асфальтного покрытия на сетях теплоснабжения, проходящих под проезжей частью данной улицы, выявленной специалистами", – объяснили специалисты.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Жителей Алматы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Материал по теме Студенты и пробки: помог ли сдвиг графика разгрузить Алматы

Ранее известный блогер Алексей Лодочников, проживающий в Астане, эмоционально высказал мнение о наболевшем. Он записал видеообращение с просьбой к водителям о соблюдении правил дорожного движения (ПДД).