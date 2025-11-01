Ловушки под видом вакансий: в Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества

В Генпрокуратуре Казахстана предупредили граждан об опасных предложениях вакансий, рассказав о новых уловках злоумышленников, сообщает Zakon.kz.

В Центре прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК предупредили об активизации преступников в сфере трудоустройства.

Интернет-мошенники стали заманивать своих жертв, публикуя объявления о трудоустройстве на популярных платформах и в социальных сетях. В них они предлагают высокие доходы при минимальных требованиях.

"После отклика соискателям направляют ссылки на поддельные сайты, анкеты для сбора персональных данных или предлагают установить "мобильное приложение для работы", содержащее вредоносное программное обеспечение, открывая доступ злоумышленникам к банковским данным, мессенджерам и контроль над устройством. Об этом сообщают иностранные СМИ. Также актуальными остаются ложные предложения о работе за границей, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии – Таиланд, Мьянма и другие". Генпрокуратура РК

Правоохранители отметили, что под видом трудоустройства в сфере IT, модельного, отельного бизнеса или в call-центры граждан вербуют для вывоза за границу.

"В иностранном государстве жертвы мошенников могут оказаться в трудовом и сексуальном рабстве, подвергаться эксплуатации и насилию. В отдельных случаях пострадавших используют в схемах принудительного обмана других граждан или трансплантации органов". Генпрокуратура РК

Также в надзорном органе дали рекомендации, как не стать жертвой преступников:

проверять легальность работодателя и адрес сайта перед отправкой документов или скачиванием приложений;

не переводить средства за оформление на работу, обучение или визу;

устанавливать приложения только из официальных магазинов Google Play, AppStore;

не предоставлять копии и данные документов, удостоверяющие личность, банковские карты до заключения официального договора;

убедиться в легальности посредника или агентства, оказывающего услуги по подбору персонала – запросить регистрационные данные агентства, договор с иностранным работодателем;

при малейших сомнениях сообщать в полицию.

Чтобы обезопасить своих близких, существует алгоритм действий, как проверить во время разговора, не стал ли ваш родственник или друг жертвой торговцев людьми:

При обычном звонке предложите перейти на видеосвязь. Если отказывается, прерывает связь, говорит, что "не может" – это тревожный сигнал. Рекомендуем обратиться в полицию. При видеозвонке задайте следующие вопросы: "Покажи, где ты живешь – хочу посмотреть, как у тебя там уютно", "Кто рядом с тобой, можно ли их увидеть?", "Ты сейчас где? Это квартира, общежитие, дом?", "Что у вас сегодня на завтрак/обед/ужин?", "А где ты заряжаешь телефон? У тебя есть розетка рядом?", "Ты можешь выйти на улицу? Какой вид из окна?", "Ты сегодня отдыхал(а)?", "Когда у тебя выходной?", "Ты зарплату уже получил(а)?", "Где хранишь документы?".

При этом обратите внимание на фон и окружение, где находится человек (комната, склад, общежитие), наличие посторонних людей рядом, контролирующих разговор. Звучание от них подсказок, тон голоса, выражение лица – выглядит ли ваш близкий испуганным, может, избегает смотреть в камеру.

"Если человек отказывается показывать окружение, боится говорить, говорит коротко или монотонно, взгляд напряженный, возможно, его контролируют, рекомендуем сообщить в полицию", – пояснили в Генпрокуратуре.

По ссылке можно ознакомиться с методами интернет-мошенничества. Специалисты расскажут о том, как своевременно распознать опасность и не стать жертвой кибермошенников.