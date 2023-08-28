В МВД рассказали о самых популярных видах интернет-мошенничества

Какими методами пользуются мошенники и как не попасться на их уловки, об этом криминалисты рассказали на брифинге в МВД, передает Zakon.kz.

Как отметил на брифинге 28 августа заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, самый распространенный метод мошенничества в сети – с использованием объявлений о продаже товаров или оказании услуг на торговых интернет-площадках.



"Таким способом совершена половина зарегистрированных интернет-мошенничеств. Как правило, мошенники привлекают жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателям предлагают внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленные на третьих лиц. В Алматы задержаны два мошенника, которые оформляли в социальной сети Инстаграм объявления о продаже iPhone. Указанные лица изобличены в совершении 30 фактов мошенничества, общий ущерб составил свыше 15 млн тенге". Рустем Дюсетаев

Вторым по распространенности остается вид мошенничества, когда гражданам звонят "представители банка" и сообщают о якобы подозрительных операциях с карточкой клиента. Таким способом, по данным МВД, совершены 14% всех зарегистрированных интернет-мошенничеств. Для блокировки операций предлагается уточнить реквизиты на карте и трехзначный код на обороте. Далее при помощи полученных данных подключается интернет банкинг и похищаются имеющиеся на счетах деньги.



"Иногда мошенники предлагают для обеспечения сохранности денег перевести их на якобы резервный страховой счет, который на самом деле принадлежит им. Так, сотрудниками ДП Акмолинской области задержан гражданин РФ, который содействовал мошенникам в обналичивании денежных средств, похищенных у граждан при совершении мошенничеств от имени сотрудников банков. Указанное лицо изобличено в совершении 25 преступлений, общий ущерб составил свыше 100 млн тенге". Рустем Дюсетаев

Все чаще в сети интернет-мошенники используют хакерские программы для получения доступа к компьютерам бухгалтеров крупных компаний. По информации МВД, в Караганде задержан 20-летний житель области, который причастен к краже 60 миллионов тенге с банковского счета крупной организации. Для совершения хищения использовалась вредоносная программа. Приняты меры к установлению его соучастников, а также других совершенных ими преступлений.

Криминалисты дали ряд рекомендаций по тому, как уберечь себя от мошенничества в интернете:

Никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавайте квитанции о переводах, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.

Не доверяйте персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам. Без проверки не производите предоплату. Пробуйте договориться об оплате после получения товара.

Не осуществляйте переводы по сомнительным сделкам, остерегайтесь финансовых схем без прозрачного источника дохода.

Для установки мобильных приложений пользуйтесь только официальными источниками.

Не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых лиц. Они могут использоваться для доступа к содержимому телефона.

Не открывайте письма и СПАМ-рассылки от неизвестных пользователей, а также ссылки, которые присылают якобы для проведения оплаты. Помните, для этого нет необходимости использовать ссылки, достаточно знать 16-значный номер карты либо номер кошелька. Для осуществления перевода трехзначный код, секретное слово, ИИН и другие данные НЕ НУЖНЫ!.

Старайтесь регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защитуи другие меры безопасности, предлагаемые банками.

Чаще проверяйте наличие и движение денег на своих счетах.

Такие меры помогут вам избежать мошенничеств и сохранить свои деньги. Кроме того, необходимо сообщать о попытках мошенничества в колл-центры банков и иных организаций, сотрудниками которых представлялись мошенники.