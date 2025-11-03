#Народный юрист
Общество

Новое кадровое назначение в акимате Алматинской области

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 08:33 Фото: Zakon.kz
С 3 ноября 2025 года распоряжением акима Алматинской области Канат Болатулы Есболатов назначен первым заместителем акима Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Канат Болатулы Есболатов родился в 1982 году, имеет высшее образование. В 2008 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности "Государственное и местное управление", передает пресс-служба регионального акимата.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Трудовую деятельность начал в 2002 году в качестве заместителя председателя крестьянского хозяйства "Досанов". В разные годы занимал должности инспектора, главного инспектора и старшего инспектора Управления финансов Алматинской области по Енбекшиказахскому району, финансового директора ТОО "Megaron & K", акима Кокжазыкского сельского округа Ескельдинского района, заместителя акима Ескельдинского района, заместителя руководителя и руководителя Управления сельского хозяйства Алматинской области, руководителя Управления сельского хозяйства области Жетысу.

С сентября 2022 года занимал должность акима Кербулакского района области Жетысу.

В конце октября в Алматинской области аким Панфиловского сельского округа Талгарского района стал участником смертельного ДТП.

Фото Алия Абди
Алия Абди
