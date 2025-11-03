Банковская тайна: премьер-министр объяснил противоречия в законодательстве

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно обновленных в сентябре правил о доступе к информации о банковских счетах, передает корреспондент Zakon.kz.

12 сентября 2025 года на портале "Открытые нормативно-правовые акты" был размещен проект приказа министра финансов "Об утверждении форм предоставления информации о наличии или отсутствии банковских счетов и их номерах, движении и остатках денежных средств по ним".

Как посчитали депутаты Мажилиса, нововведение противоречит Конституции и законам, а также представляет собой прямое посягательство на права граждан и предпринимателей.

"В мировой практике многие государства (США, Франция, Германия, Россия, Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Армения и др.) разрешают налоговым органам получать банковскую информацию по запросу или в автоматическом режиме. На основе международного опыта чем шире и оперативнее доступ налоговых органов к банковским сведениям, тем ниже уровень теневой экономики и выше налоговая дисциплина", – написал премьер.

По его данным, во Франции при введении автоматических отчетов банков о счетах, остатках процентов и дивидендах количество выявленных случаев неуплаты налогов выросло в три раза за 5 лет, теневая экономика составляет 10-11 % внутреннего валового продукта и является одной из самых низких в странах Европейского Союза. Вместе с тем органы государственных доходов получают информацию от банковских организаций по запросу в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

"На органы государственных доходов возложены задачи по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов и платежей в бюджет. При этом представление информации по решению суда повлечет затягивание сроков получения необходимой информации, бюрократию, дополнительный административный барьер для исполнения возложенных на органы государственных доходов задач, снижение поступлений в государственный бюджет, повышение уровня теневой экономики, а также увеличение загруженности судебных органов", – добавил Бектенов.

